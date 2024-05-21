Минпромторг и Росстандарт разработают новые стандарты для радиоэлектроники

Опубликовано 21 мая 2024, 18:25
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Минпромторг и Росстандарт разработают новые стандарты для радиоэлектроникиПроект будет представлен в сентябре
Министерство промышленности и торговли России, совместно с Росстандартом, приступило к разработке новых стандартов для радиоэлектроники. Как сообщил замминистра Василий Шпак, проект концепции будет представлен к 30 сентября.
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Новые стандарты призваны согласовать подходы к созданию продукции в радиоэлектронной отрасли, начиная от проектирования и заканчивая реализацией. Они направлены на упрощение производства, снижение издержек и увеличение эффективности вложений, что должно повысить конкурентоспособность российских продуктов на мировом рынке.
Шпак подчеркнул, что новые стандарты должны соответствовать международным требованиям и одновременно защищать интересы российских производителей на внутреннем рынке. Это важно для укрепления экспортного потенциала и повышения конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности страны.
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