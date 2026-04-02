Минпромторг предложил ставить ОС «Аврору» на импортные авто

Опубликовано 02 апреля 2026, 17:271 мин.
Минпромторг предложил ставить ОС «Аврору» на импортные автоУсловием станет соответствие требованиям рынка
Глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ) выступил с инициативой о предустановке отечественной операционной системы (ОС) «Аврора» на импортируемые автомобили. Условием станет соответствие платформы требованиям рынка.
Министр предложил совместно с Минцифры, ФСТЭК и ФСБ проработать правила установки российского ПО в машины, аналогично тому, как это уже действует для иностранных смартфонов. По его словам, как только система будет готова, можно будет вводить соответствующие требования.
Ранее Антон Алиханов заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и технологий обработки больших данных в отрасль биоэкономики. Министр подчеркнул важность развития современного инструментария: молекулярной и генной инженерии, биоинформатики и вычислительной биологии.