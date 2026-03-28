Минпромторг предложил внедрить ИИ в биоэкономику

Министр в рамках совместного заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при правительственной комиссии по промышленности также подчеркнул важность развития современного инструментария: молекулярной и генной инженерии, биоинформатики и вычислительной биологии. По его словам, это позволит России вернуться в число мировых лидеров отрасли.

Ранее Правительство сформировало подкомиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Ее возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Структура станет «внутренним правительственным штабом» для оперативного решения вопросов, связанных с применением ИИ в промышленности, социальной сфере и государственном управлении.