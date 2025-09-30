Минтранс создаст единую систему идентификации беспилотников

Опубликовано 30 сентября 2025, 22:271 мин.
Минтранс создаст единую систему идентификации беспилотниковВ основу ляжет платформа «ЭРА-ГЛОНАСС»
Министерство транспорта Российской Федерации намерено разработать единую систему идентификации для беспилотного транспорта. Стратегической задачей ведомства является создание первой в мире универсальной платформы для таких целей.
За основу будущей системы будет взята государственная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС». Как сообщили в министерстве, уже проведены успешные испытания по подключению и мониторингу различных типов беспилотной техники. В тестовом режиме к платформе были подключены авиационные дроны, грузовые автомобили и безэкипажные катера.
Ранее заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2025» сообщил, что к 2030 году в сфере беспилотных авиационных систем России будут работать около миллиона специалистов. По его словам, быстрое развитие отрасли связано с расширением применения дронов в различных отраслях экономики.