Минюст России внедрил ИИ в судебную экспертизу

Опубликовано 05 декабря 2025, 17:431 мин.
Минюст России внедрил ИИ в судебную экспертизуРоль человека при этом остается ключевой
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил о старте применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе судебных экспертов. Об этом он заявил на Шляховских чтениях в Российском федеральном центре судебной экспертизы.
По словам министра, ИИ способен повысить эффективность и ускорить проведение ряда экспертиз. Однако он сразу отметил, что полностью заменить человеческий труд искусственным интеллектом пока невозможно и преждевременно. Обучение систем ИИ и интерпретация их результатов остаются задачей человека.
Чуйченко также напомнил, что по действующему законодательству ИИ не может самостоятельно проводить экспертизы. Он не обладает статусом субъекта права и не несет ответственности за заключения. Окончательные выводы по‑прежнему делает квалифицированный эксперт.
Ранее ведомство совместно с компанией «Наносемантика» приступило к созданию большой языковой модели для цифрового аватара Юстина.