Минюст России внедрил ИИ в судебную экспертизу

По словам министра, ИИ способен повысить эффективность и ускорить проведение ряда экспертиз. Однако он сразу отметил, что полностью заменить человеческий труд искусственным интеллектом пока невозможно и преждевременно. Обучение систем ИИ и интерпретация их результатов остаются задачей человека.

Чуйченко также напомнил, что по действующему законодательству ИИ не может самостоятельно проводить экспертизы. Он не обладает статусом субъекта права и не несет ответственности за заключения. Окончательные выводы по‑прежнему делает квалифицированный эксперт.

Ранее ведомство совместно с компанией «Наносемантика» приступило к созданию большой языковой модели для цифрового аватара Юстина.