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22:22, 11 октября 2023
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Минздрав планирует задействовать беспилотники в медицине

Ведомство ищет варианты их использования

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал, что ведомство планирует задействовать беспилотники в медицине, пишет ТАСС.

Минздрав планирует задействовать беспилотники в медицине

© Ferra

Министерство ищет варианты использования беспилотных летательных аппаратов использования в медицинской сфере.

Сейчас, в эти минуты, мои коллеги тестируют беспилотники, в том числе для определенного использования в медицине. Рассматриваем, как их можно задействовать.

Михаил Мурашко
Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации

Также по словам Михаила Мурашко, планирует провести испытания по теме беспилотных летательных аппаратов в медицине и добавил "Но это пока как научно-практическая часть разрабатывается".

Ранее мы писали, что в Министерстве здравоохранения рассказали о распространении искусственного интеллекта для медицины в России.

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