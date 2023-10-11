Минздрав планирует задействовать беспилотники в медицине

Также по словам Михаила Мурашко, планирует провести испытания по теме беспилотных летательных аппаратов в медицине и добавил "Но это пока как научно-практическая часть разрабатывается".

Ранее мы писали, что в Министерстве здравоохранения рассказали о распространении искусственного интеллекта для медицины в России.