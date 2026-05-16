Минздрав РФ усилит курс на импортозамещение лекарств

Опубликовано 16 мая 2026, 18:191 мин.
Минздрав РФ усилит курс на импортозамещение лекарствВ России развивают фармпроизводство
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в обращении к участникам конференции «ФармМедОбращение 2026» сообщил, что в российской системе здравоохранения продолжится работа по укреплению технологической независимости и развитию собственного производства лекарств, пишет ТАСС.
По его словам, одной из задач остается расширение технологической независимости отрасли. Речь идет о разработке новых лекарственных средств, внедрении медицинских технологий и совершенствовании системы лекарственного обеспечения.
Также планируется развивать механизмы учета, контроля качества, эффективности и безопасности препаратов по всей стране. Министр отметил, что лекарственные средства остаются важной частью современной медицины, а повышение их качества и доступности рассматривается как одна из ключевых задач здравоохранения.
Ранее депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили министру здравоохранения Михаилу Мурашко закрепить гибридные консилиумы с телемедициной.