Мишустин назвал ключевые отрасли креативной экономики России

По его словам, каждая страна формирует собственную структуру этой сферы. В России основными направлениями роста стали разработка программного обеспечения, рекламная индустрия, гастрономия, исполнительские искусства, архитектура и урбанистика.

Также отмечается, что в других государствах активнее всего развиваются киноиндустрия, ремесла и направления, связанные с культурным наследием.

Ранее стало известно, что за пять лет ВЭБ. РФ реализовал 18 социокультурных проектов, направленных на развитие креативной экономики. Почти половина из них пришлась на Дальний Восток.