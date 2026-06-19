В России
Опубликовано 19 июня 2026, 09:55
1 мин.

Мишустин назвал ключевые отрасли креативной экономики России

ПО, реклама и искусство
В России и соседних странах продолжается развитие моделей креативной экономики. Об этом заявил Михаил Мишустин в рамках пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.
Мишустин назвал ключевые отрасли креативной экономики России

© Ferra.ru

По его словам, каждая страна формирует собственную структуру этой сферы. В России основными направлениями роста стали разработка программного обеспечения, рекламная индустрия, гастрономия, исполнительские искусства, архитектура и урбанистика.

Также отмечается, что в других государствах активнее всего развиваются киноиндустрия, ремесла и направления, связанные с культурным наследием.

Ранее стало известно, что за пять лет ВЭБ. РФ реализовал 18 социокультурных проектов, направленных на развитие креативной экономики. Почти половина из них пришлась на Дальний Восток.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Михаил Мишустин
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Мишустин назвал ключевые отрасли креативной экономики России