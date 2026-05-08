Мишустин отметил участие МГУ в технологическом развитии страны

Опубликовано 08 мая 2026, 06:55
Мишустин отметил участие МГУ в технологическом развитии страныПремьер встретился с ректором вуза
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим и отметил участие университета в развитии технологий и образования. По словам главы правительства, вуз расширяет свою деятельность за счет новых направлений работы.
Во время встречи также обсуждался инновационный кластер «Ломоносов». Мишустин назвал его современной площадкой, предназначенной для разработки и последующего внедрения новых технологических решений. Кластер используется для коммерциализации инновационных проектов и развития научных инициатив.
Ранее стало известно о планах МГУ им. Ломоносова создать парк роботов на базе факультета искусственного интеллекта, в который войдут робособаки, андроиды и дроны. Об этом рассказал замдекана по науке Антон Конушин. Оборудование нужно для развития систем управления роботизированными комплексами.