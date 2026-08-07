В России
Опубликовано 07 августа 2026, 16:08
1 мин.

Мишустин поручил подготовить дорожную карту развития технологий

Документ должны представить до 27 октября
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 27 октября подготовить и внести в кабмин дорожную карту по разработке планов развития технологий. Поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием.
Мишустин поручил подготовить дорожную карту развития технологий

© Ferra.ru

Над документом будут работать Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс, Российская академия наук, а также Роскосмос и Росатом.

Документ станет частью работы по созданию новой модели управления российской наукой. Предполагается, что она позволит лучше координировать мероприятия в научно-технической, технологической и промышленной сферах.

В дорожную карту включат сведения об ответственных ведомствах, разрабатываемых технологиях, сроках их создания и необходимых ресурсах.

Ранее Михаил Мишустин заявил о необходимости перехода от простого импортозамещения к созданию собственных технологий с новыми характеристиками.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Мишустин поручил подготовить дорожную карту развития технологий