Мишустин поручил подготовить дорожную карту развития технологий

Над документом будут работать Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс, Российская академия наук, а также Роскосмос и Росатом.

Документ станет частью работы по созданию новой модели управления российской наукой. Предполагается, что она позволит лучше координировать мероприятия в научно-технической, технологической и промышленной сферах.

В дорожную карту включат сведения об ответственных ведомствах, разрабатываемых технологиях, сроках их создания и необходимых ресурсах.

Ранее Михаил Мишустин заявил о необходимости перехода от простого импортозамещения к созданию собственных технологий с новыми характеристиками.