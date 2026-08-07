Мишустин поручил подготовить дорожную карту развития технологий

Опубликовано 07 августа 2026, 16:081 мин.
Мишустин поручил подготовить дорожную карту развития технологийДокумент должны представить до 27 октября
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 27 октября подготовить и внести в кабмин дорожную карту по разработке планов развития технологий. Поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием.
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Над документом будут работать Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс, Российская академия наук, а также Роскосмос и Росатом.
Документ станет частью работы по созданию новой модели управления российской наукой. Предполагается, что она позволит лучше координировать мероприятия в научно-технической, технологической и промышленной сферах.
В дорожную карту включат сведения об ответственных ведомствах, разрабатываемых технологиях, сроках их создания и необходимых ресурсах.
Ранее Михаил Мишустин заявил о необходимости перехода от простого импортозамещения к созданию собственных технологий с новыми характеристиками.