В России
Опубликовано 16 июля 2026, 22:23
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Мишустин призвал Ростех создавать технологии нового уровня

Речь идет о собственных передовых разработках
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости перехода от простого импортозамещения к созданию собственных технологий с новыми характеристиками. Об этом он сообщил на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
Мишустин призвал Ростех создавать технологии нового уровня

© Ferra.ru

По словам премьера, российским предприятиям важно не только выпускать аналоги ранее импортируемой продукции, но и разрабатывать новые изделия с повышенными показателями качества и надежности.

Ранее Михаил Мишустин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заявил, что госкорпорация продолжает производство критически важной продукции и разработку инноваций, несмотря на беспрецедентные санкции. Работа ведётся в рамках новых нацпроектов технологического лидерства, которые запущены с 2025 года. Сотни научных организаций и производственных предприятий Ростеха создают необходимые материалы, комплектующие и оборудование, разрабатывают цифровые решения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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