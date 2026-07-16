Мишустин призвал Ростех создавать технологии нового уровня

По словам премьера, российским предприятиям важно не только выпускать аналоги ранее импортируемой продукции, но и разрабатывать новые изделия с повышенными показателями качества и надежности.

Ранее Михаил Мишустин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заявил, что госкорпорация продолжает производство критически важной продукции и разработку инноваций, несмотря на беспрецедентные санкции. Работа ведётся в рамках новых нацпроектов технологического лидерства, которые запущены с 2025 года. Сотни научных организаций и производственных предприятий Ростеха создают необходимые материалы, комплектующие и оборудование, разрабатывают цифровые решения.