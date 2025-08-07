Мишустин призвал внедрять передовые технологии в станкостроение

Мишустин указал, что станкостроительные предприятия должны стать заказчиками инновационных решений. По его словам, процесс перехода на передовые технологии требует времени, но является стратегически важным для отрасли.

Особое внимание было уделено разработке отечественного программного обеспечения. Премьер напомнил о работе индустриального центра компетенций, который занимается созданием российских аналогов зарубежных программ для автоматизированного проектирования и управления технологическими процессами.

Ранее Михаил Мишустин провёл встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Основной темой разговора стали меры по достижению технологического суверенитета страны, включая научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР), которые реализует корпорация.