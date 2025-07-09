Мишустин сообщил о скором завершении сертификации российских самолетов

Опубликовано 09 июля 2025, 12:241 мин.
Мишустин сообщил о скором завершении сертификации российских самолетовМС-21, Superjet и Ил-114
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что процесс сертификации российских самолетов с полностью импортозамещении компонентами близится к завершению. Речь идет о моделях МС-21, Superjet и региональном Ил-114.
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По его словам, сейчас эти самолеты находятся на финальной стадии оформления всех необходимых документов и проверок. Опытный образец Ил-114 недавно продемонстрировали в аэропорту Кольцово, что свидетельствует о приближении к запуску их в коммерческую эксплуатацию.
В планах на следующий год значится начало поставок в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены исключительно российскими системами, оборудованием и двигателями. Среди них выделяется двигатель ПД-8, который был представлен на выставке «Иннопром».
Правительство делает акцент на достижении полного суверенитета в авиастроении.