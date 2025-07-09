Мишустин сообщил о скором завершении сертификации российских самолетов

По его словам, сейчас эти самолеты находятся на финальной стадии оформления всех необходимых документов и проверок. Опытный образец Ил-114 недавно продемонстрировали в аэропорту Кольцово, что свидетельствует о приближении к запуску их в коммерческую эксплуатацию.

В планах на следующий год значится начало поставок в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены исключительно российскими системами, оборудованием и двигателями. Среди них выделяется двигатель ПД-8, который был представлен на выставке «Иннопром».

Правительство делает акцент на достижении полного суверенитета в авиастроении.