Миссии «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесут

Как сообщил Чернышев на заседании президиума РАН, лунная программа позволит России сохранить статус лидирующей космической державы. Она даст новые знания и технологии, а также позволит выделить суверенные территории страны на поверхности Луны. Аппарат «Луна-28» планируют запустить в 2036 году. Его задача заключается в доставке на Землю лунного полярного грунта. «Луна-29» может отправиться в экспедицию в 2032 году, а «Луна-30» полетит в 2034 году.

Ранее заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) совершит первый космический полёт в 2028 году.