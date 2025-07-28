МКС продолжит работу до 2030 года

Опубликовано 28 июля 2025, 15:241 мин.
МКС продолжит работу до 2030 годаРоскосмос и NASA договорились о продлении миссии
Срок службы Международной космической станции (МКС), вероятно, будет продлён до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, отметив, что сейчас Россия и США пришли к единому мнению о необходимости эксплуатации станции как минимум до 2028 года.
Именно Россия и США принимают ключевые решения по дальнейшей судьбе орбитального комплекса, поскольку они являются основными участниками проекта. Согласно действующим договорённостям, окончательное решение о завершении работы станции может быть принято только совместно двумя сторонами.
Ранее стало известно, что в России разрабатывается новый робот, который будет помогать космонавтам на МКС. Его создают специалисты из Научно-исследовательского института механики МГУ имени М. В. Ломоносова. Разработка рассчитана на выполнение повседневных задач, которые обычно ложатся на экипаж.