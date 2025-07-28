МКС продолжит работу до 2030 года

Именно Россия и США принимают ключевые решения по дальнейшей судьбе орбитального комплекса, поскольку они являются основными участниками проекта. Согласно действующим договорённостям, окончательное решение о завершении работы станции может быть принято только совместно двумя сторонами.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается новый робот, который будет помогать космонавтам на МКС. Его создают специалисты из Научно-исследовательского института механики МГУ имени М. В. Ломоносова. Разработка рассчитана на выполнение повседневных задач, которые обычно ложатся на экипаж.