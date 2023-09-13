Московский университет и Сахалинская область подписали соглашение о сотрудничестве

22:47, 13 сентября 2023
1 мин.
Московский университет и Сахалинская область подписали соглашение о сотрудничествеСотрудничество будет в сферах энергетики, логистики и транспорта, строительства и планирования "умных" городов , сельского хозяйства и экологического мониторинга
Во время VIII Восточного экономического форума Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Московским государственным университетом геодезии и картографии, сообщил корреспондент РИА Новости.
© Ferra
Сотрудничество будет в сферах энергетики, логистики и транспорта, строительства и планирования "умных" городов , сельского хозяйства и экологического мониторинга, рассказали в пресс-службе Московского государственного университета.
Ранее мы писали, что пресс-служба Дальневосточного федерального университета в беседе с ТАСС сообщила, что в 2024 году откроется первый филиал университета в Китае.