Московский завод создал кабель для авиации со сроком службы 30 лет

Кабель предназначен для работы в сетях по технологии SpaceFibre. Это система сверхскоростной передачи данных, которая помогает в реальном времени управлять летательными аппаратами. Особенность изделия заключается в защитной оболочке. Во время лабораторных тестов при нагреве до 125 градусов Цельсия она не деформировалась и не давала усадки.

Кабель также проверяли на устойчивость к перепадам температур и механическую прочность. По словам производителя, по некоторым параметрам, например по растягивающей нагрузке и уровню оптических потерь, он превосходит иностранные аналоги. Срок службы в условиях верхних слоев атмосферы достигает 30 лет. Испытания проходили в лаборатории центра «ВОСПИ», отметил Гарбузов.