Московский завод создал кабель для авиации со сроком службы 30 лет

Опубликовано 17 апреля 2026, 20:55
Московский завод создал кабель для авиации со сроком службы 30 летИзделие выдерживает до 125 градусов
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов сообщил об успешных испытаниях нового кабеля для авиационной техники. Разработку создало московское предприятие «Спецкабель». Тесты проводились совместно с местным разработчиком бортовой аппаратуры.
Кабель предназначен для работы в сетях по технологии SpaceFibre. Это система сверхскоростной передачи данных, которая помогает в реальном времени управлять летательными аппаратами. Особенность изделия заключается в защитной оболочке. Во время лабораторных тестов при нагреве до 125 градусов Цельсия она не деформировалась и не давала усадки.
Кабель также проверяли на устойчивость к перепадам температур и механическую прочность. По словам производителя, по некоторым параметрам, например по растягивающей нагрузке и уровню оптических потерь, он превосходит иностранные аналоги. Срок службы в условиях верхних слоев атмосферы достигает 30 лет. Испытания проходили в лаборатории центра «ВОСПИ», отметил Гарбузов.