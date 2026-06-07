Москва и правительство РФ расширят цифровизацию строительной отрасли

Обновленное соглашение продолжает договоренности 2025 года и предусматривает развитие совместных проектов, согласование нормативной базы и обмен опытом по цифровизации строительства. Отдельное внимание уделяется внедрению технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта.

Дополнительно в документ включено развитие цифрового мастер-планирования, которое должно повысить качество планирования строительных проектов и управления городской застройкой.

Сотрудничество также направлено на распространение московских цифровых решений и практик в другие регионы страны.

Ранее стало известно, что в Москве появится система сертификации робототехнических решений.