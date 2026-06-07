В России
Опубликовано 07 июня 2026, 09:59
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Москва и правительство РФ расширят цифровизацию строительной отрасли

Подписано обновленное соглашение
В рамках Петербургского международного экономического форума правительство России и мэрия Москвы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительной отрасли. Документ подписали вице-премьер Марат Хуснуллин и мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.
Москва и правительство РФ расширят цифровизацию строительной отрасли

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Обновленное соглашение продолжает договоренности 2025 года и предусматривает развитие совместных проектов, согласование нормативной базы и обмен опытом по цифровизации строительства. Отдельное внимание уделяется внедрению технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта.

Дополнительно в документ включено развитие цифрового мастер-планирования, которое должно повысить качество планирования строительных проектов и управления городской застройкой.

Сотрудничество также направлено на распространение московских цифровых решений и практик в другие регионы страны.

Ранее стало известно, что в Москве появится система сертификации робототехнических решений.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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