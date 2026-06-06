В России
Опубликовано 06 июня 2026, 08:10
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Москва и Сириус договорились о партнерстве в сфере технологий и образования

Соглашение рассчитано на пять лет
В рамках Петербургского международного экономического форума Москва и федеральная территория Сириус договорились о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали мэр столицы Сергей Собянин и председатель Совета Сириуса Елена Шмелева, пишет ТАСС.
Москва и Сириус договорились о партнерстве в сфере технологий и образования

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Партнерство направлено на развитие подготовки специалистов в сфере беспилотных технологий, робототехники и искусственного интеллекта, включая беспилотный транспорт.

Соглашение предусматривает совместные семинары, тренинги, конференции и круглые столы. Документ рассчитан на пять лет с возможностью автоматического продления еще на один пятилетний период.

Ранее власти Московской области и «Сбер» договорились о сотрудничестве в сфере цифрового образования. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и глава Сбербанка Герман Греф. С 1 сентября 2026 года в регионе стартует пилотный проект по внедрению киберуроков для учащихся с 1 по 11 класс.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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