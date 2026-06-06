Москва и Сириус договорились о партнерстве в сфере технологий и образования

Партнерство направлено на развитие подготовки специалистов в сфере беспилотных технологий, робототехники и искусственного интеллекта, включая беспилотный транспорт.

Соглашение предусматривает совместные семинары, тренинги, конференции и круглые столы. Документ рассчитан на пять лет с возможностью автоматического продления еще на один пятилетний период.

Ранее власти Московской области и «Сбер» договорились о сотрудничестве в сфере цифрового образования. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и глава Сбербанка Герман Греф. С 1 сентября 2026 года в регионе стартует пилотный проект по внедрению киберуроков для учащихся с 1 по 11 класс.