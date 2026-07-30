Москва поможет Курску в разработке новой транспортной системы

Работа будет включать разработку плана развития наземного городского транспорта, обновление улично-дорожной сети и внедрение цифровых сервисов для пассажиров. По словам Хинштейна, специалисты Москвы поделятся опытом в сфере организации транспортной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Москва будет делиться опытом с другими субъектами РФ. Об этом заявил замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Петраков. Восемь регионов завершили разработку индивидуальных дорожных карт и начинают их реализацию. Это итог программы правительства Москвы, АСИ, РАНХиГС и АНО «Общественный капитал», запущенной в 2026 году.