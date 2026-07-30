Москва поможет Курску в разработке новой транспортной системы

Опубликовано 30 июля 2026, 22:531 мин.
Москва поможет Курску в разработке новой транспортной системыВ проекте учтут дороги и сервисы для пассажиров
Москва окажет помощь Курской области в создании комплексной транспортной системы Курска. Решение о поддержке принял мэр Москвы Сергей Собянин после обращения губернатора региона Александра Хинштейна, пишет ТАСС.
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Работа будет включать разработку плана развития наземного городского транспорта, обновление улично-дорожной сети и внедрение цифровых сервисов для пассажиров. По словам Хинштейна, специалисты Москвы поделятся опытом в сфере организации транспортной инфраструктуры.
Ранее стало известно, что Москва будет делиться опытом с другими субъектами РФ. Об этом заявил замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Петраков. Восемь регионов завершили разработку индивидуальных дорожных карт и начинают их реализацию. Это итог программы правительства Москвы, АСИ, РАНХиГС и АНО «Общественный капитал», запущенной в 2026 году.