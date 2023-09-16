Москвичей бесплатно научат финансовой грамотности

Москвичей бесплатно научат финансовой грамотностиВ Столице пройдет фестиваль финансовой грамотности
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что москвичи бесплатно смогут пройти на фестиваль финансовой грамотности.
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По программе фестиваля, который пройдет в Москве 23 сентября, будут лекции, мастер-классы, налоговые консультации кинолекторий и квиз. Всего будет около 130 площадок. Также фестиваль организует онлайн-трансляцию мероприятия.
Уверен, в быстро меняющемся мире каждый должен понимать важность повышения своего уровня финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться господдержкой при покупке жилья.
Недавно мы рассказали, что эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов в интервью с «Лентой.ру» рассказал о накоплении финансовой подушки.