МТС запустил облако на российском оборудовании и ПО

Опубликовано 09 сентября 2024, 12:361 мин.
МТС запустил облако на российском оборудовании и ПОНовая виртуальная инфраструктура соответствует требованиям защиты данных
МТС Web Services, дочерняя компания МТС, объявила о запуске нового сегмента облачного сервиса на отечественном программном обеспечении (ПО) и оборудовании.
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Пресс-служба компании сообщила, что виртуальная инфраструктура полностью аттестована и соответствует строгим требованиям по защите информации, что позволяет использовать её для размещения персональных данных и работы с системами, требующими повышенной безопасности.
Облачная платформа была представлена в рамках Kazan Digital Week 2024. Этот сегмент создан в рамках программы импортозамещения и предназначен для российских компаний, которые обязаны использовать отечественные технологии в своей работе, добавили в пресс-службе.
Ранее, МТС совместно с Яндексом представил нововведение для своих абонентов — возможность совершать и принимать звонки через умные колонки Яндекс Станция.