МТС запустил облако на российском оборудовании и ПО

Пресс-служба компании сообщила, что виртуальная инфраструктура полностью аттестована и соответствует строгим требованиям по защите информации, что позволяет использовать её для размещения персональных данных и работы с системами, требующими повышенной безопасности.

Облачная платформа была представлена в рамках Kazan Digital Week 2024. Этот сегмент создан в рамках программы импортозамещения и предназначен для российских компаний, которые обязаны использовать отечественные технологии в своей работе, добавили в пресс-службе.

Ранее, МТС совместно с Яндексом представил нововведение для своих абонентов — возможность совершать и принимать звонки через умные колонки Яндекс Станция.