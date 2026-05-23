Опубликовано 23 мая 2026, 20:58
МВД и Минтранс изучат применение дронов для контроля ПДД

Первый доклад представят в 2028 году
МВД и Минтранс рассмотрят возможность использования беспилотных летательных аппаратов для надзора за соблюдением водителями правил дорожного движения. Это следует из плана мероприятий по повышению безопасности на дорогах России, пишет ТАСС.
Речь идет о разработке и внедрении современных технологий, включая дроны, для контроля за требованиями законодательства о безопасности дорожного движения. Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен в правительство в 2028 году. В дальнейшем такие отчеты планируется готовить ежегодно.

Ранее в России одобрили концепцию развития рынка беспилотных автомобильных грузоперевозок до 2035 года. Документ предусматривает рост доли автономных грузовиков в перевозках примерно до 19% и увеличение парка такой техники почти до 57 тысяч машин.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
