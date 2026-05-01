На «Автовазе» внедрили стенд для монтажа панорамной крыши Azimut

В пресс-службе компании сообщили, что новая система используется при подготовке к выпуску кроссовера «Lada Azimut». Эта модель станет первой в линейке бренда с панорамной крышей и сдвижным люком. По планам производителя, такой опцией будут оснащаться около 40% автомобилей.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ) выступил с инициативой о предустановке отечественной операционной системы (ОС) «Аврора» на импортируемые автомобили. Условием станет соответствие платформы требованиям рынка. Министр предложил совместно с Минцифры, ФСТЭК и ФСБ проработать правила установки российского ПО.