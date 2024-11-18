На Байконур доставили ракету с грузовым кораблем «Прогресс МС-29»

После транспортировки ракета была установлена в вертикальное положение, и специалисты приступили к дальнейшей подготовке её к запуску. Грузовой корабль «Прогресс МС-29» отправится на Международную космическую станцию (МКС) для доставки грузов,

Запуск ракеты с «Прогрессом» запланирован на 21 ноября в 15:22:24 по московскому времени.

Также в 2025 году «Роскосмос» планирует начать производство экспериментального аппарата для испытаний старта и посадки будущей многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Заместитель директора департамента перспективных программ «Роскосмоса» Игорь Пшеничников уточнил, что эта ступень, которую неофициально называют «кузнечиком» или «хоппером», станет важным шагом к созданию многоразовой ракеты.