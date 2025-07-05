На «Госуслугах» запустили сервис оформления социальных вкладов

Опубликовано 05 июля 2025, 23:181 мин.
На «Госуслугах» запустили сервис оформления социальных вкладовВ первый день заключили более 160 договоров
С 1 июля на портале «Госуслуги» стал доступен новый сервис для оформления социальных вкладов и счетов. По данным Минцифры, в первый же работы сервиса россияне заключили 162 таких договора.
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Социальные вклады и счета могут открывать граждане России старше 18 лет. Услуга появилась в результате совместной работы Минцифры и Банка России.
Как отметила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова, новый сервис позволяет дистанционно оформлять финансовые продукты через портал государственных услуг. Это упрощает доступ граждан к социально значимым банковским услугам.
Ранее в Московской области внедрили искусственный интеллект (ИИ) для автоматической проверки документов при согласовании границ земельных участков. Новая система работает через региональный портал госуслуг и выявляет ошибки в загружаемых файлах.