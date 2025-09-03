На Камчатке создадут высокотехнологичный научный центр

Опубликовано 03 сентября 2025, 17:101 мин.
На Камчатке создадут высокотехнологичный научный центрДля исследования природы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать на Камчатке современный научно-исследовательский центр, который объединит работу в различных областях науки. Инициатива была озвучена в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По словам Яровой, уникальные природные условия Камчатки делают полуостров идеальной площадкой для создания мультисистемного научного объединения. Такой центр позволит координировать разрозненные исследования и добиться синергетического эффекта.
Предложение получило поддержку председателя Дальневосточного отделения Российской академии наук Юрия Кульчина. По мнению автора идеи, создание центра станет прорывным решением для развития науки в России.
Ранее стало известно, что восемь российских научных организаций приступили к созданию первой национальной системы мониторинга вредоносного цветения водорослей. Проект координирует Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга.