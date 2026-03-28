На Камчатке зафиксировали фоновый повышенный уровень сейсмичности

Изменения связаны с мощным землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим у берегов Камчатки 30 июля 2025 года. Это событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После основного толчка регистрируется афтершоковая последовательность, которая постепенно затухает.

За неделю произошло четыре ощутимых повторных подземных толчка. Три из них ощущались в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до двух баллов, отметили в учреждении.

Ранее сейсмологи на Камчатке сократили время обработки данных о землетрясениях до 2−4 минут. Эта информация оперативно поступает региональным оперативным службам, что значительно быстрее установленного регламента в 10 минут.