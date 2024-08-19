На космодроме Восточный завершился четвертый этап испытаний ракеты «Ангара»

В ходе испытаний специалисты Космического центра «Восточный» и Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина, а также сотрудники Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, которые входят в Госкорпорацию «Роскосмос», провели укладку блоков электрозаправочного макета ракеты «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ» на технологические фермы для дальнейшего хранения, отметили в сообщении.

«Ангара-НЖ» будет использоваться для проведения комплексных испытаний в рамках пилотируемой программы. Это позволит проверить и подготовить ракету к будущим запускам с участием космонавтов.

Ранее стало известно, что государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева, входящий в Роскосмос, работает над модернизацией технического и стартового комплексов на космодроме Восточный. Эти улучшения направлены на подготовку ракет-носителей «Ангара» для запусков пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) и модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС).