На Крайнем Севере установили новый радиомаяк для самолетов

Опубликовано 15 сентября 2025, 21:271 мин.
На Крайнем Севере установили новый радиомаяк для самолетовОборудование смонтировано в Тазовском
В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа смонтирован радиомаяк DVOR 2000/DME/N 2700. Оборудование будет помогать самолетам при навигации в воздухе и на этапе захода на посадку.
Радиомаяк формирует и передает сигналы, с помощью которых бортовое оборудование воздушных судов определяет направление. Система относится к азимутальным средствам навигации и применяется в гражданской авиации.
Разработчиком и производителем устройства является компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех. Одним из ключевых преимуществ оборудования называют простоту эксплуатации. Отдельные модули можно быстро заменять без необходимости перенастраивать всю систему, что важно для работы в удаленных регионах.
Подобные радиомаяки уже используются в разных частях России, включая Якутию, Чукотку и Ханты-Мансийский округ, где они доказали надежность при низких температурах.