На Крайнем Севере установили новый радиомаяк для самолетов

Радиомаяк формирует и передает сигналы, с помощью которых бортовое оборудование воздушных судов определяет направление. Система относится к азимутальным средствам навигации и применяется в гражданской авиации.

Разработчиком и производителем устройства является компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех. Одним из ключевых преимуществ оборудования называют простоту эксплуатации. Отдельные модули можно быстро заменять без необходимости перенастраивать всю систему, что важно для работы в удаленных регионах.

Подобные радиомаяки уже используются в разных частях России, включая Якутию, Чукотку и Ханты-Мансийский округ, где они доказали надежность при низких температурах.