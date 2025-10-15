На МКС займутся выращиванием кристаллов

Опубликовано 15 октября 2025, 23:121 мин.
На МКС займутся выращиванием кристалловУстановка будет смонтирована 16 октября
Экипаж российского сегмента Международной космической станции завершил подготовку уникального научного оборудования. Космонавты собрали комплекс аппаратуры для проведения экспериментов по выращиванию полупроводниковых кристаллов в условиях космического вакуума.
© Ferra.ru
Монтаж оборудования массой более 100 килограммов запланирован на 16 октября. Работы будут проводиться во время выхода в открытый космос, который выполнят космонавты Роскосмоса. Для транспортировки тяжёлого комплекса к месту установки будет задействован роботизированный манипулятор ERA.
Установка «Экран-М» позволит получать сверхточные полупроводниковые материалы в условиях невесомости. Этот процесс известен как молекулярно-лучевая эпитаксия.
Ранее госкорпорация Роскосмос сообщила об успешном завершении огневых испытаний системы коррекции для космического аппарата «Экспресс-АМУ4». Тестирование проводилось в горизонтальной вакуумной камере компании «Решетнёв», где были воссозданы условия работы на орбите.