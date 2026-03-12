На Сахалине отберут 500 специалистов по ИИ на базе «Школы 21»

Отбор будет проходить через этап «бассейн», который используется как фильтр для оценки навыков участников. Проект связан с созданием на Дальнем Востоке образовательного центра искусственного интеллекта и подготовкой кадров для IT-компаний.

Ранее правительство России сформировало подкомиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Ее возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Структура станет «внутренним правительственным штабом» для оперативного решения вопросов, связанных с применением ИИ в промышленности, социальной сфере и государственном управлении.