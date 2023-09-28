На Сахалине создадут кафедру освоения морских нефтегазовых месторождений

На Сахалине создадут кафедру освоения морских нефтегазовых месторожденийОна будет первой в регионе
Начальник управления по работе с персоналом компании Андрей Простотин во время 27-го международного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина" рассказал, что Сахалинский государственный университет (СахГУ) и ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" создадут кафедру освоения морских нефтегазовых месторождений, которая будет являться первой в регионе, пишет ТАСС.
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Из перспективы развития, с нашей точки зрения, мы совместно с университетом прорабатываем вопрос по созданию базовой кафедры, потому что рабочие специальности востребованы и важны, но подготовка инженеров с хорошим, крепким базовым образованием ... - это перспектива для развития не только для нашей компании, но и для всех нефтедобывающих компаний региона.
Ранее мы писали, что на Сахалине откроют сервисный центр по ремонту и обслуживанию газотурбинных установок. Он будет построен на территории Сахалинского нефтегазового индустриального парка