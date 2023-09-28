На Сахалине создадут кафедру освоения морских нефтегазовых месторождений

Из перспективы развития, с нашей точки зрения, мы совместно с университетом прорабатываем вопрос по созданию базовой кафедры, потому что рабочие специальности востребованы и важны, но подготовка инженеров с хорошим, крепким базовым образованием ... - это перспектива для развития не только для нашей компании, но и для всех нефтедобывающих компаний региона.