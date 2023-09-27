Сервисный центр по ремонту газотурбинных установок создадут на Сахалине

Во время форума "Нефть и газ Сахалина" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, первый заместитель генерального директора - главный инженер "Сахалинэнерго" Павел Яковлев и генеральный директор компании "Сахалин турбина сервис" Григорий Трофимов подписали соответствующее соглашение.

Также на Сахалине строят нефтегазовый индустриальный парк, в нем откроют производства для обслуживания нефтегазовой отрасли, пишет ТАСС.

Ранее мы сообщали, что компания "Газпром нефть" запустила модернизированный в Тюменской области топливный терминал «Туринский».