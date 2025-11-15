На Северской ТЭЦ запустили новый автоматизированный котел

Испытания подтвердили стабильную работу оборудования и соответствие всех технических параметров проектным значениям. Применение системы сухого золоудаления с фильтром, улавливающим до 99,9% золы, позволило многократно сократить объем вредных выбросов.

Модернизация станции продолжится. В следующем этапе планируется строительство и обновление котлоагрегатов второй очереди, а также установка новых турбин.

Ранее специалисты Научно-производственного объединения «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» разработали никелевый сплав для энергоустановок нового поколения. Материал способен работать при температуре более 700 градусов Цельсия и давлении до 35 МПа, обеспечивая непрерывную эксплуатацию в течение более 100 тысяч часов.