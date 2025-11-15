В России
Опубликовано 15 ноября 2025, 17:03
1 мин.

На Северской ТЭЦ запустили новый автоматизированный котел

Агрегат работает на угле и газе с минимальными выбросами
В госкорпорации Росатом сообщили, что новый котлоагрегат Северской ТЭЦ успешно завершил гарантийные испытания. Производительность полностью автоматизированного котла достигает 250 тонн пара в час, он может использовать в качестве топлива как уголь, так и газ.
Испытания подтвердили стабильную работу оборудования и соответствие всех технических параметров проектным значениям. Применение системы сухого золоудаления с фильтром, улавливающим до 99,9% золы, позволило многократно сократить объем вредных выбросов.

Модернизация станции продолжится. В следующем этапе планируется строительство и обновление котлоагрегатов второй очереди, а также установка новых турбин.

Ранее специалисты Научно-производственного объединения «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» разработали никелевый сплав для энергоустановок нового поколения. Материал способен работать при температуре более 700 градусов Цельсия и давлении до 35 МПа, обеспечивая непрерывную эксплуатацию в течение более 100 тысяч часов.

