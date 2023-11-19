На следующей неделе россиян ожидает магнитная буря

На следующей неделе россиян ожидает магнитная буряС 22 по 26 ноября
Согласно данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН, на следующей неделе, с 22 по 26 ноября, россиян ждет магнитная буря. Прогнозируется, что она будет характеризоваться слабой напряженностью магнитного поля на уровне G1, пишет «Лента.ру».
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Ученые отмечают, что магнитные колебания будут несильными, но метеозависимые люди могут ощутить эти изменения.
По данным специалистов, ожидаются слабые магнитные возмущения 22, 24 и 25 ноября, а 23 и 26 числа они уменьшатся. Однако магнитосфера планеты сохранится возбужденной и нестабильной.
Ранее, ученые из лаборатории солнечной астрономии, включая Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, прогнозировали пять магнитных бурь в этом месяце: 11, 12, 22, 24 и 25 ноября. По их оценкам, сила бурь составит 1 балл из 5 возможных, что соответствует уровню G1.