На следующей неделе россиян ожидает магнитная буря

Ученые отмечают, что магнитные колебания будут несильными, но метеозависимые люди могут ощутить эти изменения.

По данным специалистов, ожидаются слабые магнитные возмущения 22, 24 и 25 ноября, а 23 и 26 числа они уменьшатся. Однако магнитосфера планеты сохранится возбужденной и нестабильной.

Ранее, ученые из лаборатории солнечной астрономии, включая Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, прогнозировали пять магнитных бурь в этом месяце: 11, 12, 22, 24 и 25 ноября. По их оценкам, сила бурь составит 1 балл из 5 возможных, что соответствует уровню G1.