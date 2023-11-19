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16:26, 19 ноября 2023
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На следующей неделе россиян ожидает магнитная буря

С 22 по 26 ноября

Согласно данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН, на следующей неделе, с 22 по 26 ноября, россиян ждет магнитная буря. Прогнозируется, что она будет характеризоваться слабой напряженностью магнитного поля на уровне G1, пишет «Лента.ру».

На следующей неделе россиян ожидает магнитная буря

© Ferra.ru

Ученые отмечают, что магнитные колебания будут несильными, но метеозависимые люди могут ощутить эти изменения.

По данным специалистов, ожидаются слабые магнитные возмущения 22, 24 и 25 ноября, а 23 и 26 числа они уменьшатся. Однако магнитосфера планеты сохранится возбужденной и нестабильной.

Ранее, ученые из лаборатории солнечной астрономии, включая Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, прогнозировали пять магнитных бурь в этом месяце: 11, 12, 22, 24 и 25 ноября. По их оценкам, сила бурь составит 1 балл из 5 возможных, что соответствует уровню G1.

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