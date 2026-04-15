В России
Опубликовано 15 апреля 2026, 19:43
1 мин.

На вулкане Шивелуч на Камчатке зафиксировали ночное свечение купола

Ежедневные выбросы пепла достигают 8 км и опасны для авиации
На Камчатке ученые наблюдают необычную активность вулкана Шивелуч. Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что на вершине нового купола по ночам видно свечение. Специалисты фиксируют постоянную термальную аномалию, пишет ТАСС.
© Ferra.ru

Из-за плохой погоды визуальное наблюдение затруднено, поэтому данные получают с помощью сейсмических приборов. Почти каждый день происходят выбросы пепла. Их высота достигает от 6 до 8 километров. Эта активность представляет опасность для двигателей низколетящих воздушных судов, отметил Демянчук.

В пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы Российской Академии Наук сообщили, что ученые зафиксировали снижение уровня сейсмичности в Камчатском крае. Показатели вернулись к фоновым средним значениям.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Вулкан