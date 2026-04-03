Сейсмическая активность на Камчатке снизилась до фонового среднего уровня

Опубликовано 03 апреля 2026, 23:311 мин.
Сейсмическая активность на Камчатке снизилась до фонового среднего уровняАфтершоки продолжаются
В пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщили, что ученые зафиксировали снижение уровня сейсмичности в Камчатском крае. Показатели вернулись к фоновым средним значениям.
© Ferra.ru
Землетрясение произошло 30 июля. После него наблюдается афтершоковая последовательность, которая постепенно затухает. Повторные толчки длятся уже несколько месяцев, но их сила не превышает трех баллов, отметили в пресс-службе учреждения.
Ранее Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщали о повышение уровня сейсмической активности в регионе с фонового среднего до фонового повышенного. За неделю произошло четыре ощутимых повторных подземных толчка. Три из них ощущались в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до двух баллов, отметили в учреждении.