Сейсмическая активность на Камчатке снизилась до фонового среднего уровня

Землетрясение произошло 30 июля. После него наблюдается афтершоковая последовательность, которая постепенно затухает. Повторные толчки длятся уже несколько месяцев, но их сила не превышает трех баллов, отметили в пресс-службе учреждения.

Ранее Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщали о повышение уровня сейсмической активности в регионе с фонового среднего до фонового повышенного. За неделю произошло четыре ощутимых повторных подземных толчка. Три из них ощущались в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до двух баллов, отметили в учреждении.