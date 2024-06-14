На Ямале появится центр для испытания беспилотников

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, центр будет специально адаптирован к климатическим и логистическим условиям региона. Основная цель проекта — помощь в разработке и тестировании надежных и адаптированных к Арктике беспилотных летательных аппаратов.

Управляющий проектом, Алексей Дронов, подчеркнул важность испытаний, которые позволят дронам эффективно доставлять грузы в удаленные и труднодоступные районы.

Ранее стало известно, что фонд «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) планирует инвестировать до 270 млн рублей в разработчика беспилотных летательных аппаратов «Эколибри». Эти инвестиции будут направлены на создание серийного производства и сертификацию беспилотного воздушного судна самолетного типа вертикального взлета и посадки.