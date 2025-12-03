На заводе «Авиастар» в Ульяновске будут собирать новые самолеты Ил-100 и Ил-276

По его словам, предприятие стоит на пороге масштабного технического перевооружения. В настоящее время уже ведется проектирование самолета Ил-100.

Еще одной новой моделью для завода станет Ил-276. Глава области пояснил, что это уменьшенная версия Ил-76, оснащенная двумя двигателями и обладающая меньшей грузоподъемностью. Русских отметил, что данный самолет займет свою рыночную нишу.

Завод «Авиастар» является филиалом компании «Ил» и входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.

Ранее разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией авиационный двигатель ПД-8 наработал более 4000 часов в ходе испытаний. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель тягой 8 тонн предназначен для оснащения ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.