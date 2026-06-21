В России
Опубликовано 21 июня 2026, 19:32
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Набиуллина рассказала о влиянии ИИ на рынок труда

Эффект для экономики пока ограничен
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что искусственный интеллект (ИИ) пока не оказывает заметного влияния на рынок труда страны на макроэкономическом уровне, пишет РИА Новости.
Набиуллина рассказала о влиянии ИИ на рынок труда

© Ferra.ru

По ее словам, роль технологий ИИ в экономике со временем будет увеличиваться, однако сейчас они не стали фактором, который существенно меняет общую ситуацию с занятостью.

При этом отдельные компании уже получают пользу от внедрения таких решений. При грамотном использовании искусственный интеллект может помогать повышать производительность сотрудников и оптимизировать рабочие процессы. Масштабное влияние технологии на экономику, как отметила Набиуллина, еще ожидается в будущем.

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута в рамках конференции НАУФОРа «Российский фондовый рынок сообщил, что в начале июля регулятор покажет итоги тестирования независимого ассистента на базе искусственного интеллекта.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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