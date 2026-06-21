Набиуллина рассказала о влиянии ИИ на рынок труда

По ее словам, роль технологий ИИ в экономике со временем будет увеличиваться, однако сейчас они не стали фактором, который существенно меняет общую ситуацию с занятостью.

При этом отдельные компании уже получают пользу от внедрения таких решений. При грамотном использовании искусственный интеллект может помогать повышать производительность сотрудников и оптимизировать рабочие процессы. Масштабное влияние технологии на экономику, как отметила Набиуллина, еще ожидается в будущем.

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута в рамках конференции НАУФОРа «Российский фондовый рынок сообщил, что в начале июля регулятор покажет итоги тестирования независимого ассистента на базе искусственного интеллекта.