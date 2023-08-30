Назван срок выхода 3D-мультфильма про Екатеринбург

В 2016 году открылся Инновационый культурный центр, а в 2018 студию анимации. В центре проводят выставки, концерты, кинопоказы и многое другое.

Мультфильм «Пуговица» уже находится в производстве, до конца года его собираются закончить, поделился Михайлов.

В дальнейшем мультипликаторы планируют создать свой первый полнометражный мультфильм. «На данный момент это все прорабатывается, но это затратная история», – рассказал Николай Михайлов.

Ранее стало известно, в России планируют начать использовать генеративные нейросети для производства мультфильмов.