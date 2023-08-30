Назван срок выхода 3D-мультфильма про Екатеринбург

Назван срок выхода 3D-мультфильма про ЕкатеринбургПод названием «Пуговица»
До конца года выйдет мультфильм с использованием 3D-технологий посвященный Екатеринбургу, его выпустит Инновационный культурный центр Свердловской области до конца года, рассказал ТАСС генеральный директор центра Николай Михайлов.
В 2016 году открылся Инновационый культурный центр, а в 2018 студию анимации. В центре проводят выставки, концерты, кинопоказы и многое другое.
Мультфильм «Пуговица» уже находится в производстве, до конца года его собираются закончить, поделился Михайлов.
В дальнейшем мультипликаторы планируют создать свой первый полнометражный мультфильм. «На данный момент это все прорабатывается, но это затратная история», – рассказал Николай Михайлов.
Ранее стало известно, в России планируют начать использовать генеративные нейросети для производства мультфильмов.