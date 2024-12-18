Названы четыре лучших сервиса для подбора репетитора ребёнку в России

Первым в списке оказался сервис Profi, который предоставляет широкий выбор специалистов, не ограничиваясь только репетиторами. Все преподаватели должны подтвердить свою квалификацию, а пользователи могут выбрать формат занятий: очный или дистанционный. Это удобно для тех, кто хочет заниматься дома, но стоит учитывать, что занятия с выездом могут быть дороже.

Другим популярным сервисом является Tutoronline, работающий с 2011 года. Здесь можно найти репетиторов по различным дисциплинам, включая подготовку к ЕГЭ и олимпиадам. Преимущества сервиса — бесплатное первое занятие и удобный сайт с отзывами пользователей. Однако занятия проводятся только через Skype, что может быть неудобно для некоторых.

Ассоциация репетиторов — крупнейшая образовательная база в России, насчитывающая более 100 тысяч специалистов. Поиск репетитора здесь бесплатный, однако иногда из-за большого объема заказов могут возникать накладки. Репетиторы могут прикреплять видеопрезентации, что помогает выбрать подходящего кандидата.

Последним в списке идет Авито, известный интернет-ресурс с объявлениями. Несмотря на отсутствие специализированных менеджеров, на Авито можно найти репетиторов с разными ценовыми категориями. Цена может быть значительно ниже, однако это также увеличивает риск попасть на менее опытного специалиста.