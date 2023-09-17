Названы первые шесть команд из полуфинала чемпионата «Битвы роботов»

Минцифры написали, что бои были впечатляющими, а прямую трансляцию посетили 1,5 миллиона человек. В итоге появились первые шесть команд, которые проходят в полуфинал.

Istok.Robotics

Атом

Большой брат

Mersus

Всеядные

ТурбоМехатроники

Также, второй отборочный тур состоится 20-21 октября в Перми. А в ноябре и декабре в Москве пройдут полуфинал и финал.

Ранее Минцифры анонсировали чемпионат «Битва роботов», который стартовал 16 сентября на арене в «Крокус Экспо». По итогам соревнований определят главного победителя и команды, которые займут 2 и 3 места, призовой фонд чемпионата «Битва роботов» составляет 6 миллионов рублей.