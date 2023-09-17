23:47, 17 сентября 2023
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Названы первые шесть команд из полуфинала чемпионата «Битвы роботов»Бои были впечатляющими
Минцифры в своем Telegram-канале назвали первые шесть команд полуфинала чемпионата «Битвы роботов».
Минцифры написали, что бои были впечатляющими, а прямую трансляцию посетили 1,5 миллиона человек. В итоге появились первые шесть команд, которые проходят в полуфинал.
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Атом
Большой брат
Mersus
Всеядные
ТурбоМехатроники
Также, второй отборочный тур состоится 20-21 октября в Перми. А в ноябре и декабре в Москве пройдут полуфинал и финал.
Ранее Минцифры анонсировали чемпионат «Битва роботов», который стартовал 16 сентября на арене в «Крокус Экспо». По итогам соревнований определят главного победителя и команды, которые займут 2 и 3 места, призовой фонд чемпионата «Битва роботов» составляет 6 миллионов рублей.