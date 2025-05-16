Не повторять человеческих ошибок: Яндекс научил беспилотные авто избегать аварий

Современные беспилотники «Яндекса» оснащаются целым набором сенсоров: лидарами, радарами и камерами. Лидары создают трехмерную картину окружения с обзором 360 градусов, вне зависимости от времени суток или погодных условий. Радары помогают «видеть» даже в дождь и снег, а камеры обеспечивают распознавание разметки, сигналов светофоров и других важных дорожных объектов. Все эти данные поступают в систему, где обрабатываются алгоритмами компьютерного зрения.

Урташев отметил, что обучение искусственного интеллекта проходит в несколько этапов. На первом — реальная езда с участием профессиональных водителей, поведение которых записывается и используется как эталон. Затем модель обучают в симуляторе, где создаются сотни нестандартных дорожных ситуаций — от резких торможений до неожиданных появлений пешеходов. По словам эксперта, такие виртуальные испытания позволяют отрабатывать поведение ИИ в максимально сложных и даже опасных условиях без риска для людей.