Нейросеть будет контролировать сосульки на крышах в Петербурге

При обнаружении сосулек или снежных масс собственнику объекта назначат административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Технологию распознавания опасных образований специалисты ГАТИ разработали в прошлом зимнем сезоне.

За время пробного применения система выявила нарушения у 21 собственника, сумма назначенных штрафов составила 2,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в российском наукограде Обнинске на дорогах появится система видеоаналитики для повышения безопасности движения. Технологию разработала компания NtechLab. Она является технологическим партнером госкорпорации Ростех.