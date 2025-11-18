Нейросеть будет контролировать сосульки на крышах в Петербурге

Опубликовано 18 ноября 2025, 16:411 мин.
Нейросеть будет контролировать сосульки на крышах в ПетербургеЗа нарушение правил очистки кровли грозит штраф 100 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге нейросетевые комплексы «Городовой» начали мониторинг кровель нежилых зданий на предмет скопления снега и наледи. В государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщили, что восемь мобильных систем будут автоматически фиксировать нарушения требований к содержанию крыш.
При обнаружении сосулек или снежных масс собственнику объекта назначат административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Технологию распознавания опасных образований специалисты ГАТИ разработали в прошлом зимнем сезоне.
За время пробного применения система выявила нарушения у 21 собственника, сумма назначенных штрафов составила 2,1 миллиона рублей.
