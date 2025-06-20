Нейросеть GigaChat от Сбера запустят на МКС в виде отдельного устройства

Опубликовано 20 июня 2025, 23:121 мин.
Нейросеть GigaChat от Сбера запустят на МКС в виде отдельного устройстваЗапуск планируется в осеннем грузовом рейсе
Нейросеть GigaChat, разработанная Сбером, вскоре будет запущена на Международную космическую станцию (МКС) в виде отдельного устройства. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
© Ferra.ru
Устройство с GigaChat будет служить системой поддержки принятия решений для космонавтов, помогая им оперативно получать информацию и рекомендации во время работы на орбите. Сейчас специалисты Роскосмоса и Сбера согласовывают модели реализации проекта и технические детали запуска.
Планируется, что нейросеть отправят на МКС уже осенью этого года в рамках одного из грузовых рейсов.
Ранее GigaChat успешно прошел экзаменационные испытания в Самарском государственном медицинском университете по специальности «Ревматология». Теперь он может консультировать по вопросам, связанным с диагностикой и лечением заболеваний суставов и соединительной ткани.