Нейросеть GigaChat от Сбера запустят на МКС в виде отдельного устройства

Устройство с GigaChat будет служить системой поддержки принятия решений для космонавтов, помогая им оперативно получать информацию и рекомендации во время работы на орбите. Сейчас специалисты Роскосмоса и Сбера согласовывают модели реализации проекта и технические детали запуска.

Планируется, что нейросеть отправят на МКС уже осенью этого года в рамках одного из грузовых рейсов.

Ранее GigaChat успешно прошел экзаменационные испытания в Самарском государственном медицинском университете по специальности «Ревматология». Теперь он может консультировать по вопросам, связанным с диагностикой и лечением заболеваний суставов и соединительной ткани.