Опубликовано 12 августа 2025, 17:31
Нейросети вдвое повысили эффективность поиска пропавших в России

Использование нейросетевых технологий на беспилотниках увеличивает шансы найти пропавших людей в два раза. Такие результаты показали полевые учения в рамках интенсива «Архипелаг-2025», организованного Фондом НТИ.
Как отметил представитель фонда Юрий Молодых, дроны обследуют 0,5 кв. км местности всего за 15 минут — включая съёмку и анализ данных. Для пеших групп такая работа занимает 4−6 часов. Это ускорение критически важно: вероятность найти человека живым на второй день после пропажи значительно возрастает.

В учениях участвовали 17 команд, которые тестировали технологии автономного поиска. Помимо спасения людей, участники испытали сенсоры для обнаружения археологических артефактов под землёй.

Ранее сервис кикшеринга МТС Юрент и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» договорились о сотрудничестве. Теперь волонтеры смогут получать помощь от сервиса при поиске пропавших людей.

