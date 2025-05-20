НГУ разработал метод анализа экологичного авиатоплива

Инициатива связана с программой CORSIA, которую в 2016 году запустила Международная организация гражданской авиации. Программа обязывает авиакомпании компенсировать рост выбросов углекислого газа. В рамках соглашения, с 2025 года рейсы, отправляющиеся из стран Евросоюза, должны использовать не менее 2% устойчивого авиационного топлива (SAF), включающего биогенные компоненты. К 2050 году этот показатель должен вырасти до 63%.

Ученые из НГУ впервые провели лабораторный анализ четырех образцов топлива с помощью ускорительной масс-спектрометрии. Метод позволяет точно определить долю биоуглерода — вещества, получаемого из растительных масел, жиров, древесных отходов и микроводорослей.

В университете подчеркнули, что Россия, как один из крупнейших производителей авиакеросина, обладает потенциалом для выпуска SAF.