«Норникель» создаст технологию для переработки батарей

Опубликовано 23 сентября 2024, 13:591 мин.
«Норникель» создаст технологию для переработки батарейПроект направлен на создание экологичной цепочки производства
Вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько сообщил, что компания в рамках Батарейного технологического центра в Санкт-Петербурге ведет разработку технологии для повышения уровня извлечения металлов при переработке батарей.
По его словам, важной целью проекта является создание полной технологической цепочки — от производства сульфата никеля до переработки катодных активных материалов. Это позволит сделать производство батарей более экологичным и «зеленым». Бусько отметил, что одной из ключевых сложностей на пути к этому является обеспечение достаточного уровня извлечения металлов из батарей.
«Норникель» уже добился первых результатов в этом направлении и планирует завершить разработку технологии к моменту запуска крупного производства, добавил вице-президент.
Также «Норникель» успешно завершил разработку лабораторных образцов катодных активных материалов для литий-ионных аккумуляторов