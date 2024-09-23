«Норникель» создаст технологию для переработки батарей

По его словам, важной целью проекта является создание полной технологической цепочки — от производства сульфата никеля до переработки катодных активных материалов. Это позволит сделать производство батарей более экологичным и «зеленым». Бусько отметил, что одной из ключевых сложностей на пути к этому является обеспечение достаточного уровня извлечения металлов из батарей.

«Норникель» уже добился первых результатов в этом направлении и планирует завершить разработку технологии к моменту запуска крупного производства, добавил вице-президент.

Также «Норникель» успешно завершил разработку лабораторных образцов катодных активных материалов для литий-ионных аккумуляторов